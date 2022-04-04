Машина УАЗ провалилась на ледовой переправе в Новосибирской области

Машина УАЗ провалилась на ледовой переправе в Новосибирской области
Машина УАЗ провалилась на ледовой переправе в Новосибирской области
Сегодня, 08:07ПроисшествияФото: Ордынская газета
Водитель «буханки» не пострадал.

В Новосибирской области автомобиль УАЗ провалился в холодную воду на ледовой переправе «Ордынское-Нижнекаменка». Об этом сообщает группа «Ордынка Today» во Вконтакте.

Инцидент произошёл в воскресенье, 3 апреля. В администрации Ордынского района Новосибирской области информацию о произошедшем подтвердили.

«Мужчина на УАЗ вчера провалился под лёд на переправе. Что им руководило – неизвестно. Всё произошло в 700 метрах от берега. Благо глубина была не большая, и водитель смог выбраться из машины самостоятельно. Не пострадал», - уточнили Atas.info в администрации Ордынского района.

Известно, что сейчас УАЗ стоит подо льдом. О том, когда его будут выталкивать на берег пока не сообщили.

В МЧС сайту Atas.info отметили, что проверят факт произошедшего. Специалисты напомнили, что все ледовые переправы в регионе закрыли для проезда ещё 1 апреля из-за потепления и сейчас выходить и выезжать на лёд опасно.

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