Машина УАЗ провалилась на ледовой переправе в Новосибирской области

В Новосибирской области автомобиль УАЗ провалился в холодную воду на ледовой переправе «Ордынское-Нижнекаменка». Об этом сообщает группа «Ордынка Today» во Вконтакте.
Инцидент произошёл в воскресенье, 3 апреля. В администрации Ордынского района Новосибирской области информацию о произошедшем подтвердили.
«Мужчина на УАЗ вчера провалился под лёд на переправе. Что им руководило – неизвестно. Всё произошло в 700 метрах от берега. Благо глубина была не большая, и водитель смог выбраться из машины самостоятельно. Не пострадал», - уточнили Atas.info в администрации Ордынского района.
Известно, что сейчас УАЗ стоит подо льдом. О том, когда его будут выталкивать на берег пока не сообщили.
В МЧС сайту Atas.info отметили, что проверят факт произошедшего. Специалисты напомнили, что все ледовые переправы в регионе закрыли для проезда ещё 1 апреля из-за потепления и сейчас выходить и выезжать на лёд опасно.