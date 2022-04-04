Машина УАЗ провалилась на ледовой переправе в Новосибирской области

«Мужчина на УАЗ вчера провалился под лёд на переправе. Что им руководило – неизвестно. Всё произошло в 700 метрах от берега. Благо глубина была не большая, и водитель смог выбраться из машины самостоятельно. Не пострадал», - уточнили Atas.info в администрации Ордынского района.