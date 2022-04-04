Мужчина выломал дверь и вынес кассу из пивного магазина в Новосибирске

Неизвестный мужчина в ночь на 4 апреля ограбил пивной магазин на улице Первомайской, 104 в Новосибирске. Он выломал часть входной двери и попал в магазин, прикрывая лицо капюшоном. Об этом сообщили в группе "Подслушано Первомайка" в соцсети "ВКонтакте".
Преступление попало на камеры видеонаблюдение. В социальных сетях утверждают, что по этому адресу находится «Светлое и Темное».
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили, что на место происшествия уже выезжала следственно-оперативная группа. Сумма ущерба устанавливается. Заведено уголовное дело за кражу – за это грозит 5 лет лишения свободы.