Мужчина выломал дверь и вынес кассу из пивного магазина в Новосибирске

Неизвестный мужчина в ночь на 4 апреля ограбил пивной магазин на улице Первомайской, 104 в Новосибирске. Он выломал часть входной двери и попал в магазин, прикрывая лицо капюшоном. Об этом сообщили в группе "Подслушано Первомайка" в соцсети "ВКонтакте".