Покусавшую женщину в «Сосновом бору» собаку отловили в Новосибирске

Напомним, 20 марта в «Сосновом бору» на женщину напала стая собак. Одна из них прокусила сибирячке ногу. В больнице ей перевязали рану и поставили укол от бешенства. По факту случившегося начали проверку следователи СУ СК РФ по Новосибирской области.