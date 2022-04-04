Покусавшую женщину в «Сосновом бору» собаку отловили в Новосибирске

Покусавшую женщину в «Сосновом бору» собаку отловили в Новосибирске
Покусавшую женщину в «Сосновом бору» собаку отловили в Новосибирске
Сегодня, 12:41ПроисшествияФото: telegram-канал мэрии Новосибирска
Бродячая собака попала в механическую ловушку.

Специалисты центра по проблемам домашних животных отловили одну из собак, которая 20 марта покусала женщину в парке «Сосновый бор». Об этом 4 апреля сообщили в Telegram-канале мэрии.

Сотрудники службы отлова нашли место лежки бродячих животных 31 марта и установили там механическую ловушку. Одна из собак попалась в неё - это она напала на женщину.

Ветеринары после осмотра заверили, что пёс стерилизован. В Новосибирский центр по проблемам домашних животных следом обратился зоозащитник и забрал собаку в приют.

Напомним, 20 марта в «Сосновом бору» на женщину напала стая собак. Одна из них прокусила сибирячке ногу. В больнице ей перевязали рану и поставили укол от бешенства. По факту случившегося начали проверку следователи СУ СК РФ по Новосибирской области.

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