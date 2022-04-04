Вора и эксгибициониста задержала охрана магазина в Новосибирске

Бойцы агентства безопасности «Гвардия» задержали вора и эксгибициониста в Новосибирске, который хотел украсть коньяк. Об этом сообщили в организации.
Сотрудники магазина в Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска сообщили охране о том, что неизвестный мужчина пытается вынести из магазина коньяк за 1 300 рублей. Прибывшие на место бойцы ГБР проверили территорию магазина, чтобы найти сообщника.
Выяснилось, что за углом магазина стояла пара в возрасте около 30 лет, которая громко материлась при детях. На сделанное замечание один из них продолжил еще больше нецензурно выражаться, а затем расстегнул штаны и попытался продемонстрировать половой орган.
Однако выяснилось, что вор никак не связан с эксгибиционистом – они даже не знакомы.
Напомним, что в новосибирском Академгородке в январе поздним вечером прохожие заметили эксгибициониста. Все произошло в одиннадцать.