Вора и эксгибициониста задержала охрана магазина в Новосибирске

Вора и эксгибициониста задержала охрана магазина в Новосибирске
Вора и эксгибициониста задержала охрана магазина в Новосибирске
Сегодня, 14:48ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Один из мужчин пытался украсть бутылку коньяка, а другой продемонстрировать свой половой орган

Бойцы агентства безопасности «Гвардия» задержали вора и эксгибициониста в Новосибирске, который хотел украсть коньяк. Об этом сообщили в организации.

Сотрудники магазина в Северо-Чемском жилмассиве Новосибирска сообщили охране о том, что неизвестный мужчина пытается вынести из магазина коньяк за 1 300 рублей. Прибывшие на место бойцы ГБР проверили территорию магазина, чтобы найти сообщника.

Выяснилось, что за углом магазина стояла пара в возрасте около 30 лет, которая громко материлась при детях. На сделанное замечание один из них продолжил еще больше нецензурно выражаться, а затем расстегнул штаны и попытался продемонстрировать половой орган.

Однако выяснилось, что вор никак не связан с эксгибиционистом – они даже не знакомы.

Напомним, что в новосибирском Академгородке в январе поздним вечером прохожие заметили эксгибициониста. Все произошло в одиннадцать.

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