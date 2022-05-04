КамАЗ задавил 83-летнего мужчину возле подъезда жилого дома в Новосибирске

КамАЗ задавил 83-летнего мужчину возле подъезда жилого дома в Новосибирске
КамАЗ задавил 83-летнего мужчину возле подъезда жилого дома в Новосибирске
Сегодня, 11:48ПроисшествияФото: ГИБДД НСО
Водитель КамАЗ задним ходом насмерть переехал 83-летнего пенсионера на тротуаре во дворе жилого дома в Новосибирске утром 4 мая. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла около 10:00 часов возле подъезда дома по улице Гоголя, 190/1. Водитель специализированного грузовика КамАЗ, предположительно мусоровоз, ехал со стороны дома 13/1 по улице Кошурникова и при развороте задним ходом сбил пожилого пешехода на тротуаре.

«В аварии получил тяжелые травмы мужчина 1939 года рождения. Он скончался на месте», - уточнили в ГИБДД Новосибирской области.

Напомним, подобная авария произошла сегодня, 4 мая, напротив дома № 320 по улице Кирова в Новосибирске. Около 8 часов утра под колесами грузовика Foton Auman погиб 51-летний велосипедист.

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