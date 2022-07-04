Появились подробности ДТП с участием сотрудника МВД в Новосибирской области

«Одним из участников аварии стал помощник дежурного изолятора временного содержания территориального отдела полиции. В результате ДТП бригадой скорой помощи в больницу с травмами различной степени тяжести доставлены трое граждан», - уточнили в ведомстве.
ГУ МВД России по Новосибирской области проводит проверку по факту аварии с участником сотрудника полиции. Если окажется, что виновен сотрудник, то он будет привлечен к ответственности и может быть уволен.
Непосредственные руководители сотрудника полиции также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, если будет доказана вина.