Механик погиб при работе за станком в Новосибирске - за это осудят его начальника

В Новосибирске осудят начальника производства за смерть механика по станкам

Вал на сломанном токарном станке пробил голову 37-летнему механику на производстве в Новосибирске. За его гибель перед судом ответит начальник, сообщает СУ СК России по региону.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел ещё в октябре 2021 года. 51-летний глава производства, ответственный за безопасность на предприятии, отправил механика к неисправному токарному станку. Машина была не огорожена стеклом и, когда мужчина её подключил, вал из крепления вылетел ему в голову. «Работник получил тупую травмы головы и в последствии умер. За технику безопасности отвечал начальник. Поэтому его будут судить за причинение смерти по неосторожности», - уточнила пресс-секретарь Следкома Новосибирской области Татьяна Дмитриева. Все доказательства по делу собраны. Материалы отправили в суд.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter