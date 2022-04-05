Стрела крана насмерть придавила 30-летнего рабочего под Новосибирском

Стрела крана насмерть придавила 30-летнего рабочего под Новосибирском
Стрела крана насмерть придавила 30-летнего рабочего под Новосибирском
Сегодня, 12:20ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Инцидент произошёл на строительном объекте в Верх-Туле.

Рабочий погиб после обрушения на него стрелки строительного крана на стройплощадке в Новосибирской области. Следователи начали проверку.

По данным пресс-службы Следственного комитета региона, несчастный случай произошёл 2 апреля на строительной площадке в селе Верх-Тула. Стрелка строительного крана упала на 30-летнего мужчину. Он погиб на месте.

По факту гибели рабочего правоохранители начали проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 14 февраля в Новосибирске погиб 53-летний рабочий погиб при падении с трехметровой высоты. Он работал на строительстве жилого дома.

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