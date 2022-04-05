Водитель Mercedes-Benz погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области

Водитель Mercedes-Benz погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Водитель Mercedes-Benz погиб в ДТП с грузовиком в Новосибирской области
Сегодня, 08:24ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
Погибший не уступил дорогу грузовику и столкновение стало неизбежно.

В Новосибирской области 5 апреля произошло смертельное ДТП: водитель Mercedes-Benz погиб после столкновения с грузовиком. Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария произошла на автодороге Р-254 «Иртыш» под Новосибирском. В 09:40 на 991 километре трассы столкнулись легковой автомобиль Mercedes-Benz С200 и грузовик Renault с полуприцепом.

Известно, что водитель 1969 года рождения на авто Mercedes выезжал со второстепенной дороги и не уступил проезд Renault. В результате погиб мужчина на легковой машине. Также его пассажир 1998 года рождения обратился за медицинской помощью.

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