Двухэтажный коттедж полностью сгорел под Новосибирском

Двухэтажный коттедж полностью сгорел под Новосибирском
Двухэтажный коттедж полностью сгорел под Новосибирском
Сегодня, 18:41ПроисшествияАлександр КондратьевФото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
В Новосибирской области в поселке Красный Яр 5 мая огонь полностью уничтожил двухэтажный дом, который еще находился на стадии строительства. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пожарные прибыли на место пожара в тот момент, когда уже вовсю горела крыша – она уже разрушалась. Пожар удалось локализовать за 1,5 часа, но еще потребовалось два часа на то, чтобы огнеборцы устранили открытое горение.

Общая площадь пожара составила 203 кв. м. Огонь разрушил деревянный коттедж – он также повредил стекла соседнего дома, а причина возникшего пожара пока выясняется экспертами ведомства.

Напомним, что в Новосибирской области сейчас действует большое количество пожаров. В связи с этим к гражданам даже обращался глава региона Андрей Травников - он попросил отказаться от использования открытого огня.

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