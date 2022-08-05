Склад с бумагой загорелся в Ленинском районе Новосибирска

В четверг, 4 августа в Новосибирске загорелся склад с бумагой на левом берегу. Площадь возгорания распространилась на 30 «квадратов». Сейчас огонь уже удалось потушить. Информацию подтвердили в ГУ МЧС.

Уточняется, что загорелось одноэтажное здание на улице Троллейная в Ленинском районе. Открытый огонь устранили за полчаса, а само возгорание – не уточняется. После ликвидации открытого огня пожарные ещё некоторое время разбирали конструкции и проливали возможные очаги возгорания. Информации о пострадавших не поступало. Напомним, в Ленинском районе Новосибирска соседи вытащили из горящей квартиры 4-летнего мальчика – они спустили его через балкон. Предварительная причина пожара – короткое замыкание к распределительной коробке. Мужчин, которые помогли спасти мальчика, хотят наградить.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter