Склад с бумагой загорелся в Ленинском районе Новосибирска

Склад с бумагой загорелся в Ленинском районе Новосибирска
Склад с бумагой загорелся в Ленинском районе Новосибирска
Сегодня, 08:19ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
В четверг, 4 августа в Новосибирске загорелся склад с бумагой на левом берегу. Площадь возгорания распространилась на 30 «квадратов». Сейчас огонь уже удалось потушить. Информацию подтвердили в ГУ МЧС.

Уточняется, что загорелось одноэтажное здание на улице Троллейная в Ленинском районе. Открытый огонь устранили за полчаса, а само возгорание – не уточняется.

После ликвидации открытого огня пожарные ещё некоторое время разбирали конструкции и проливали возможные очаги возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в Ленинском районе Новосибирска соседи вытащили из горящей квартиры 4-летнего мальчика – они спустили его через балкон. Предварительная причина пожара – короткое замыкание к распределительной коробке. Мужчин, которые помогли спасти мальчика, хотят наградить.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы