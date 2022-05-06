Новосибирцу вкрутили 10 саморезов в лицо после жестокой драки

Избитый новосибирец с 10 саморезами в лице жалуется на бездействие полиции

Пострадавший Сергей Горбунов вот уже год не может доказать виновность своего обидчика. В полиции и прокуратуре отказывают в возбуждении уголовного дела. Злоумышленник настроен крайне агрессивно к Горбунову - он не раз заявлял, что еще раз может проломить ему череп, но полицейские продолжают бездействовать.

Сергей Горбунов 9 мая 2021 года был жестоко избит мужчиной, но доказать виновность злоумышленника новосибирцу так и не удалось. Как рассказал пострадавший, все произошло в частном секторе на улице Докучаева в Дзержинском районе. Горбунов отмечал праздник вместе со своим соседом. Они выпивали алкоголь, а позже отправились отмечать к другим знакомым. Между 47-летним Сергеем Горбуновым и знакомым из компании произошел конфликт. Некий Алексей жестоко избил новосибирца – пострадавший «захлебывался кровью» на протяжении часа. Тогда у избитого врачи диагностировали различные переломы. Медики были вынуждены вставить в лицо титановую пластину. У Сергея Горбунова до сих пор есть риск потерять зрение. Мужчина заявил на обидчика в полицию. Однако правоохранители не предпринимали никаких мер, а пострадавший обратился дальше – в прокуратуру. В возбуждении уголовного дела и проведении проверки ведомство отказало. Была назначена судебная проверка по факту бездействия полицейских. Тогда наказали сотрудника полиции, но в возбуждении уголовного дела все же было отказано. Горбунов рассказывает, что нападавший на него продолжает находиться на свободе. По его словам, злоумышленник опасен для общества, потому что крайне агрессивен, пишет НГС. Директор юридической компании Сергей Егоров убежден, что Горбунову необходимо продолжать обращаться в различные ведомства с жалобами. Юрист уверен, что бездействие полицейских похоже на укрывательство тяжкого преступления.

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