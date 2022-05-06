Полицейские провели рейд по мигрантам на Хилокском рынке Новосибирска

Полицейские провели рейд по мигрантам на Хилокском рынке Новосибирска
Полицейские провели рейд по мигрантам на Хилокском рынке Новосибирска
Сегодня, 21:18ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Правоохранительные органы провели масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов на Хилокском рынке Новосибирска.

Жители Новосибирска заметили большой автомобильный затор возле Хилокского рынка, но спустя некоторое время выяснилось, что это полицейские искали нелегальных мигрантов, которые там проживают и выполняют различную работу.

В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили эту информацию. На территории рынка удалось обнаружить больше 1,5 тысяч иностранных граждан, но в отделение полиции увезли только 87 человек.

Шестерым нелегальным мигрантам пришлось ответить по закону за нарушение правил въезда в РФ, а еще семь человек чуть не депортировали.

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