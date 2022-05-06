Спецназ ворвался в квартиру автоугонщиков из Новосибирска

Спецназ ворвался в квартиру автоугонщиков из Новосибирска
Спецназ ворвался в квартиру автоугонщиков из Новосибирска
Сегодня, 14:13ПроисшествияФото: ГУ МВД НСО
По версии следствия, автоугонщики похитили шесть легковых авто. При обыске в квартире были найдены личные вещи потерпевших владельцев. В квартиру спецназовцы проникли штурмом - через окно.

В Новосибирске спецназ ворвался в квартиру к подозреваемым в угонах автомобилей. Об этом передают в ГУ МВД по Новосибирской области.

Правоохранителями были задержаны двое ранее судимых 25 и 46-летних мужчин. Как предполагает следствие, новосибирцы причастны к угону шести легковых автомобилей. Преступление они совершали в течение апреля этого года. Подозреваемые осматривали машину на наличие сигнализации, и если ее не было – угоняли авто.

Вероятные автоугонщики были задержаны в коммунальной квартире. Бойцы СОБРа проникли внутрь через окно, тем самым застали новосибирцев врасплох. Оперативниками был проведен обыск квартиры.

Они изъяли мобильные телефоны, карты банков, личные вещи пострадавших владельцев угнанных автомобилей. Также в ходе расследования были найдены четыре украденных машины. Еще две – пока разыскивают.

Напомним, ранее в Новосибирске задержали серийного 25-летнего угонщика иномарок. Только за апрель преступник умудрился похитить сразу шесть иномарок.

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