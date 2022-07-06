9-летнего мальчика придавило деревом в Нарымском сквере в Новосибирске

В прокуратуре Новосибирской области рассказали, что ребенку удалось выжить, но он получил травмы. Скорая помощь экстренно госпитализировала мальчика в больницу – сейчас его состояние здоровья неизвестно.
Ведомство начало проверку исполнения закона о защите прав детей в сфере благоустройства и озеленения. Также в региональном Следственном комитете проверят, присутствовала ли в данном случае халатность.
Стоит отметить, что вчера, 5 июля, в Новосибирске был сильный ливень с ураганным ветром. Как ребенок оказался в такую погоду на улице – непонятно.