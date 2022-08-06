В Новосибирской области поезд врезался в убиравший сошедшие с путей вагоны кран

В Новосибирской области поезд врезался в убиравший сошедшие с путей вагоны кран
В Новосибирской области поезд врезался в убиравший сошедшие с путей вагоны кран
Сегодня, 14:16ПроисшествияФото: t.me/vm_sut
Еще одно ЧП произошло на железнодорожной станции Барабинск. Локомотив поезда протаранил кран, который был задействован на ликвидации аварии с вагонами, перевозившими уголь.

На станции Барабинск в Новосибирской области в субботу, 6 августа, около 13:30 местного времени произошло столкновение поезда с железнодорожным краном. В момент аварии кран восстановительного поезда поднимал вагоны с углем, которые сошли с рельсов несколькими часами ранее.

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК РФ, в результате происшествия никто не пострадал. "Организована доследственная проверка по факту столкновения двух подвижных составов поездов по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - добавили в ведомстве.

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