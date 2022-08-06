Вагоны с углём сошли с рельсов на ж/д станции под Новосибирском

По данным ведомства, инцидент произошел на 11-ом подъездном пути станции Барабинск. Там два вагона сошли с рельсов. Они двигались в составе 81 вагона грузового поезда, который был полностью загружен углем.
В происшествии пострадавших нет. Уточним, что вагоны не опрокинулись полностью. На движение других поездов ситуация никак не повлияла. Станция Барабинск продолжает работу в штатном режиме.
Следователи организовали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Минимальное наказание по ней предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а максимальное – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определённые должности.