Вагоны с углём сошли с рельсов на ж/д станции под Новосибирском

Вагоны с углём сошли с рельсов в Барабинске Новосибирской области

Сегодня утром, 6 августа в Новосибирской области произошло происшествие – два вагона, загруженных углем, сошли с рельс. На месте разбирается следственная группа, кроме того, организована доследственная проверка. Информацию подтвердили в следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел на 11-ом подъездном пути станции Барабинск. Там два вагона сошли с рельсов. Они двигались в составе 81 вагона грузового поезда, который был полностью загружен углем. Фото: Восточное МСУТ по транспорте СК РФ В происшествии пострадавших нет. Уточним, что вагоны не опрокинулись полностью. На движение других поездов ситуация никак не повлияла. Станция Барабинск продолжает работу в штатном режиме. Следователи организовали проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Минимальное наказание по ней предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а максимальное – лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определённые должности.

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