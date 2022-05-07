Большая пробка образовалась из-за аварии на Большевистской в Новосибирске

«Большевистская вся стоит уже час. Пробка огромная и очень медленно продвигается вперед», - сказала Алина Ш.
Она уточнила, что на месте образования затора столкнулся отечественный грузовик и кроссовер. Больше всего пострадал последний - у него смяло переднюю дверь.
Люди в сервисе 2GIS связывают такую пробку не только с аварией, которая перегородила почти всю дорогу, но и с дачниками, которые поехали в свои дома на выходные.
Отметим, что на момент публикации новости, экипажа ДПС еще не было на месте ДТП.