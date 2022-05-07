Большая пробка образовалась из-за аварии на Большевистской в Новосибирске

Водители стоят уже больше часа в пробке на улице Большевистской в Новосибирске из-за аварии грузовика и кроссовера. Об этом Atas.info сообщил очевидец.

«Большевистская вся стоит уже час. Пробка огромная и очень медленно продвигается вперед», - сказала Алина Ш. Она уточнила, что на месте образования затора столкнулся отечественный грузовик и кроссовер. Больше всего пострадал последний - у него смяло переднюю дверь. Люди в сервисе 2GIS связывают такую пробку не только с аварией, которая перегородила почти всю дорогу, но и с дачниками, которые поехали в свои дома на выходные. Автомобильная пробка на Большевистской 7 мая из-за ДТП. Отметим, что на момент публикации новости, экипажа ДПС еще не было на месте ДТП.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter