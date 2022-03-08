Мужчину с автоматом задержали полицейские в жилом районе Новосибирска

Мужчина с автоматом был снят на видео, у одного из домов Горского микрорайона в Новосибирске, 7 марта 2022. Возмутитель спокойствия был оперативно задержан, автомат оказался деревянным.

Мужчина средних лет перемещался пошатывающейся походкой нетрезвого человека у жилого дома по адресу Горский,64. При этом он помахивал предметом, похожим на автомат Калашникова. Видео инцидента было опубликовано в паблике АСТ-54 «ВКонтакте», 7 марта 2022. Позже, пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщила, что мужчина был оперативно задержан, автомат у него в руках оказался деревянным. В соцсетях разгорелась дискуссия: какой системы автомат был в руках у нарушителя спокойствия? В качестве вариантов обсуждались: ППС-43 советский пистолет-пулемет эпохи ВОВ, и немецкий МР-40, тех же времен, который часто называют «автоматом Шмайссера».

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