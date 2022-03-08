Парни из «Lexus» хотели сбежать: подробности ДТП на Винаповском мосту 7 марта 2022

Парни из «Lexus» хотели сбежать: подробности ДТП на Винаповском мосту 7 марта 2022
Парни из «Lexus» хотели сбежать: подробности ДТП на Винаповском мосту 7 марта 2022
8 марта, 07:51ПроисшествияФото: Кадр из видео спасателей МАСС
Три автомобиля превратились в груду металла, столкнувшись на Винаповском мосту в Новосибирске вечером 7 марта 2022. Спасатели вырезали мужчину из покореженного автомобиля «Toyota Caldina». Полиция задержала молодых людей из «Lexus RX», пытавшихся сбежать с места ДТП.

Три автомобиля столкнулись на Винаповском мосту в Кировском районе Новосибирска поздно вечером 7 марта 2022. В результате ДТП люди были зажат в покореженном автомобиле.

«Столкнулись автомобили марки «Lexus RX» (двое пострадавших в алкогольном опьянении, на вид 20-22 года), «Toyota Caldina» (двое пострадавших 1999 г.р. и 2000 г.р., заблокированы в салоне) и «Renault Logan»… Молодые люди из «Lexus RX» пытались сбежать с места ДТП, но были задержаны сотрудниками отдела полиции», - сообщает паблик спасателей МАСС.

Пассажира «Toyota Caldina» спасателям пришлось извлекать из покореженного автомобиля с помощью аварийно-спасательного инструмента. Водитель получил незначительные травмы.

Ужасающее ДТП обсуждают новосибирцы в соцсетях. «На Лексусе пьяные были в дрова, они вылетели на встречку и в лоб в лоб с калдиной», - комментирует Эльдар Нито в паблике АСТ-54 (Сохранена орфография и пунктуация комментаторов. Прим.ред.).

«Там ужасная колея, не удивительно. Ещё и железные стыки могут добить», - считает Максим Дьяков. «Мальчишка (21 год всего) с пассажирского колдины в реанимации... пожелайте этому хорошему парню здоровья, пожалуйста», - пишет Александра Ерошенко.

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