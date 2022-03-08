Жители наукограда Кольцово остались на два дня без электричества из-за аварии

Местный житель Сергей Воронкин объяснил, что в 2021 году было около 130 часов отключений электричества за год. Летом из-за удара молнии выжгло одну из подстанций и трансформатор – подключено было на второй. Однако сгорел и он, а сейчас все это держится на генераторной установке, сообщает НГС.