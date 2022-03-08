Жители наукограда Кольцово остались на два дня без электричества из-за аварии

В Кольцово под Новосибирском жители на два дня остались без электричества – его отключили 6 марта, а 7 марта установили резервный генератор.
Местный житель Сергей Воронкин объяснил, что в 2021 году было около 130 часов отключений электричества за год. Летом из-за удара молнии выжгло одну из подстанций и трансформатор – подключено было на второй. Однако сгорел и он, а сейчас все это держится на генераторной установке, сообщает НГС.
В ГУ МЧС России по региону уточнили, что под отключение попали 35 частных жилых домов. В настоящее время на месте работают аварийно-восстановительные бригады МУЭП «Промтехэнерго» совместно с представителями отдела ЖКХ администрации поселка Кольцово.
Электроснабжение планируется восстановить только 8 марта к 17:30.