Водитель Toyota отказалась пропускать скорую помощь в Новосибирске

Водитель Toyota отказалась пропускать скорую помощь в Новосибирске
Водитель Toyota отказалась пропускать скорую помощь в Новосибирске
Сегодня, 10:06ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Инцидент Новосибирск
Иномарка перегородила дорогу врачам – они вынуждены были стоять несколько минут

Девушка за рулем Toyota отказалась пропускать скорую помощь в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 8 апреля во дворе по улице Одоевского, ⅛. На видеозаписи видно, что иномарка перегородила дорогу скорой помощи с включенной мигалкой.

Мнения людей в комментариях разделились. Одни считают, что девушка просто не умеет сдавать назад, а другие осуждают водителя скорой помощи, который мог пропустить иномарку, а не стоят три минуты, устраивая конфликт.

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