Водитель Toyota отказалась пропускать скорую помощь в Новосибирске

Девушка за рулем Toyota отказалась пропускать скорую помощь в Первомайском районе Новосибирска. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел 8 апреля во дворе по улице Одоевского, ⅛. На видеозаписи видно, что иномарка перегородила дорогу скорой помощи с включенной мигалкой.
Мнения людей в комментариях разделились. Одни считают, что девушка просто не умеет сдавать назад, а другие осуждают водителя скорой помощи, который мог пропустить иномарку, а не стоят три минуты, устраивая конфликт.