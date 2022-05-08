Девушка на автомобиле Nissan насмерть сбила мужчину в Новосибирске

7 мая в 22 часов вечера в Октябрьском районе произошло смертельное ДТП. 24-летняя девушка на автомобиле Ниссан задавила пешехода. Пострадавший получил смертельные ранения и скончался на месте, о чем сообщили в ГИБДД.

Молодая девушка сбила новосибирца на дороге – мужчина погиб. Об этом передают в Госавтоинспекции по городу. Уточняется, что ДТП случилось поздно вечером 7 мая 2022 года. Около одиннадцати часов утра на улице Никитина произошла смертельная авария. У дома №98 водитель 1998 года рождения на автомобиле Nissan Skyline наехала на мужчину. Он получил смертельные травмы. Сама автомобилистка утверждает, что погибший переходил дорогу слева направо со стороны дорожного потока. Точный возраст погибшего мужчины не уточняется, однако на вид ему было больше 45 лет. Его личность устанавливается. На месте произошедшего работали сотрудники полиции. Выясняются подробности ДТП. Напомним, водитель автомобиля Nissan Primera 5 мая сбил двух молодых парней на самокатах в Новосибирске. По данным ГИБДД, молодые люди в возрасте 22 лет пересекали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на самокатах, но неожиданно на них наехал легковой автомобиль.

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