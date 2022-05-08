Музей «Сибирская береста» сгорел в Новосибирске

Жители жилого дома заметили густой дым из подвала, где расположен музей бересты и вызвали пожарных. В момент их приезда горела одна из секций помещения.
В тот же час из подъезда вывели на улицу 12 жильцов, из которых трое детей. Прибывшие огнеборцы спасли ещё восьмерых.
«На возгорании работают 40 специалистов и 12 пожарных машин. Ликвидируют горение на 20 квадратных метрах в здании музея», - отметили в ведомстве.
Напомним, днем 8 мая в Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошел пожар в кафе, находящемся в одном здании с супермаркетом «Магнит». Никто не пострадал.