Музей «Сибирская береста» сгорел в Новосибирске

Музей «Сибирская береста» сгорел в Новосибирске
Музей «Сибирская береста» сгорел в Новосибирске
Сегодня, 20:32ПроисшествияФото: ГУ МЧС по НСО
Подвальное помещение музея «Сибирская береста» на улице Свердлова, 21 загорелось в Новосибирске вечером 8 мая. Возгорание сейчас тушат 40 сотрудников МЧС России по региону.

Жители жилого дома заметили густой дым из подвала, где расположен музей бересты и вызвали пожарных. В момент их приезда горела одна из секций помещения.

В тот же час из подъезда вывели на улицу 12 жильцов, из которых трое детей. Прибывшие огнеборцы спасли ещё восьмерых.

«На возгорании работают 40 специалистов и 12 пожарных машин. Ликвидируют горение на 20 квадратных метрах в здании музея», - отметили в ведомстве.

Напомним, днем 8 мая в Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошел пожар в кафе, находящемся в одном здании с супермаркетом «Магнит». Никто не пострадал.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы