Павильон кафе и «Магнита» горит на Гусинобродское шоссе в Новосибирске

По словам свидетелей происшествия, любимое сибиряками заведение общепита горит уже несколько минут. Сейчас на месте работают пожарные.
«В одном павильоне находятся кафе бурятской кухни, чебуречная, пельменная. Рядом «Магнит» и другие организации. Работники уже эвакуировались, о пострадавших пока не слышно», - рассказал Atas.info очевидец.
В ГУ МЧС редакции пока ситуацию не прокомментировали.
Напомним, утром 8 мая в бизнес-центре на улице Титова, 22А в Новосибирске начался пожар. Из здания выели на улице десяток работников и посетителей.