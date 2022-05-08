Павильон кафе и «Магнита» горит на Гусинобродское шоссе в Новосибирске

Кафе бурятской кухни по соседству с супермаркетом «Магнит» загорелось на Гусинобродском шоссе, 106 в Новосибирске днем 8 мая. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

По словам свидетелей происшествия, любимое сибиряками заведение общепита горит уже несколько минут. Сейчас на месте работают пожарные. «В одном павильоне находятся кафе бурятской кухни, чебуречная, пельменная. Рядом «Магнит» и другие организации. Работники уже эвакуировались, о пострадавших пока не слышно», - рассказал Atas.info очевидец. В ГУ МЧС редакции пока ситуацию не прокомментировали. Напомним, утром 8 мая в бизнес-центре на улице Титова, 22А в Новосибирске начался пожар. Из здания выели на улице десяток работников и посетителей.

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