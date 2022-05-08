Павильон кафе и «Магнита» горит на Гусинобродское шоссе в Новосибирске

Павильон кафе и «Магнита» горит на Гусинобродское шоссе в Новосибирске
Павильон кафе и «Магнита» горит на Гусинобродское шоссе в Новосибирске
Сегодня, 17:23ПроисшествияФото: Инцидент Новосибирск
Кафе бурятской кухни по соседству с супермаркетом «Магнит» загорелось на Гусинобродском шоссе, 106 в Новосибирске днем 8 мая. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

По словам свидетелей происшествия, любимое сибиряками заведение общепита горит уже несколько минут. Сейчас на месте работают пожарные.

«В одном павильоне находятся кафе бурятской кухни, чебуречная, пельменная. Рядом «Магнит» и другие организации. Работники уже эвакуировались, о пострадавших пока не слышно», - рассказал Atas.info очевидец.

В ГУ МЧС редакции пока ситуацию не прокомментировали.

Напомним, утром 8 мая в бизнес-центре на улице Титова, 22А в Новосибирске начался пожар. Из здания выели на улице десяток работников и посетителей.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская областьпожар
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы