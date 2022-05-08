Пять человек пострадали при взрыве газового баллона под Новосибирском

Пять человек пострадали при взрыве газового баллона под Новосибирском
Пять человек пострадали при взрыве газового баллона под Новосибирском
Сегодня, 10:55ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
На момент публикации новости ведомства официально информацию не прокомментировали. Также неизвестно, в какое именно время произошел взрыв. Сейчас есть информация о 9 пострадавших - 5 в больнице, другие 4 обращались к медикам.

В Новосибирской области взорвался газовый баллон. Об этом передает канал РЕН ТВ.

Уточняется, что происшествие случилось в дачном доме в садовом обществе «Аист». Из-за взрыва пострадали 5 человек. Их срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали ожоги второй и третьей степени. Сейчас пострадавшие находятся в ожоговом центре.

Также за помощью к медикам обратились еще 4 пострадавших. Какие именно они получили травмы – неизвестно. Однако сам дом получил повреждений мало. Сейчас правоохранители устанавливают причины произошедшего. Идет расследование.

ОБНОВЛЕНО:

В МЧС уточняют, что взрыв произошёл 23:00. В результате происшествия пострадали четверо человек: 68-летняя женщина получила 80% ожогов, также 15% ожогов получил 67-летний мужчина, сейчас он находится в реанимации.

Напомним, склад пиломатериалов загорелся в ночь на 7 мая в поселке Сосновка под Новосибирском – пожар было трудно тушить из-за сильного ветра, это заняло несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы