В Новосибирске эвакуировали людей из ТЦ на улице Титова из-за пожара

В Новосибирске эвакуировали людей из ТЦ на улице Титова из-за пожара
В Новосибирске эвакуировали людей из ТЦ на улице Титова из-за пожара
Сегодня, 11:12ПроисшествияЭмилия КаплунскаяФото: АСТ-54
Задымление произошло около 8 часов утра. Из окна четвертого этажа валил темный дым. Загорелась электрощитовая и офисное оборудование. О пострадавших не сообщается, но из здания эвакуировались около 20 человек, - ГУ МЧС.

Торговый центр на левом берегу вспыхнул в Новосибирске. Об этом передают очевидцы в социальных сетях.

Видео:АСТ-54

Утоняется, что возгорание произошло в бизнес-центре на улице Титова №22А в Ленинском районе Новосибирска. В связи с этим спецслужбы массово эвакуируют людей. Как рассказали в ГУ МЧС, самостоятельно вышли из здания около 20 посетителей и работников.

Очевидцы рассказали, что в самом здании вспыхнула электрощитовая, вследствие чего все помещения внутри затянуло едким дымом. На место ЧП прибыли специалисты разных служб – полиция и пожарные. Общая площадь горения составила 20 кв. метров. О пострадавших не сообщается.

Напомним, пять человек пострадали при взрыве газового баллона под Новосибирском. Уточняется, что происшествие случилось в дачном доме в садовом обществе «Аист». Из-за взрыва пострадали 5 человек. Их срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали ожоги второй и третьей степени. Сейчас пострадавшие находятся в ожоговом центре.

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