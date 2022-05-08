В Новосибирске эвакуировали людей из ТЦ на улице Титова из-за пожара

Задымление произошло около 8 часов утра. Из окна четвертого этажа валил темный дым. Загорелась электрощитовая и офисное оборудование. О пострадавших не сообщается, но из здания эвакуировались около 20 человек, - ГУ МЧС.

Торговый центр на левом берегу вспыхнул в Новосибирске. Об этом передают очевидцы в социальных сетях. Видео: АСТ-54 Утоняется, что возгорание произошло в бизнес-центре на улице Титова №22А в Ленинском районе Новосибирска. В связи с этим спецслужбы массово эвакуируют людей. Как рассказали в ГУ МЧС, самостоятельно вышли из здания около 20 посетителей и работников. Очевидцы рассказали, что в самом здании вспыхнула электрощитовая, вследствие чего все помещения внутри затянуло едким дымом. На место ЧП прибыли специалисты разных служб – полиция и пожарные. Общая площадь горения составила 20 кв. метров. О пострадавших не сообщается. Напомним, пять человек пострадали при взрыве газового баллона под Новосибирском. Уточняется, что происшествие случилось в дачном доме в садовом обществе «Аист». Из-за взрыва пострадали 5 человек. Их срочно доставили в больницу. Врачи диагностировали ожоги второй и третьей степени. Сейчас пострадавшие находятся в ожоговом центре. Пять человек пострадали при взрыве газового баллона под Новосибирском

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