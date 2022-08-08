Двухэтажный ресторан Shalet сгорел в Заельцовском парке Новосибирска

В воскресенье, 7 августа в Заельцовском парке Новосибирска произошел пожар в популярном ресторане «Шалет». В двухэтажном здании находились газовые баллоны. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 22:24. Уточнялось, что горит здание на улице Парковая. По предварительной версии, площадь возгорания – 630 кв. метров. Фото: ГУ МЧС по НСО Изначально там вспыхнула крыша. В помещении были газовые баллоны. Посетителей в заведении не было, а персонал ресторана эвакуировался самостоятельно. Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по НСО Пока пожарные боролись с открытым огнем, там обрушилась кровля. В итоге возгорание удалось ликвидировать. Помогали в этом 52 человека и 17 единиц техники. Проливали конструкции еще полночи.

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