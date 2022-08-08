Новосибирские десантники уехали тушить катастрофические лесные пожары в ХМАО

Новосибирские десантники уехали тушить катастрофические лесные пожары в ХМАО
Новосибирские десантники уехали тушить катастрофические лесные пожары в ХМАО
Сегодня, 11:34ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

Десантники из Новосибирска направлены в ХМАО для тушения лесных пожаров

На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры горят под сотню гектар леса. Глава ХМАО попросила помощи у других регионов, а именно направить пожарных для тушения лесных массивов. Сегодня, во время оперативного совещания в правительстве губернатор Андрей Травников заявил, что от НСО поедет 24 десантника.

Отмечается, что от Новосибирской области в ХМАО поедет 24 специалиста, которые оборудованы соответствующей техникой. Из-за возгораний в Югре введен режим ЧС — второй раз за несколько недель. На территории округа бушуют 58 лесных пожаров, дым от которых накрыл Нягань, Югорск, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и другие населенные пункты.

Добавим, что из других регионов на помощь с ЧП также отправили пожарных, чтобы потушить многокилометровые возгорания. Так, из Тюмени, Красноярска и Томска прибыли по 25 десантников из каждой области.

Кроме того, на совещании уточнили, что в Новосибирской области ситуация с лесными пожарами – спокойная. За последнюю неделю в регионе не было ни одного возгорания.

Напомним, в воскресенье, 7 августа в Заельцовском парке Новосибирска произошел пожар в популярном ресторане «Шалет». В двухэтажном здании находились газовые баллоны. Пока пожарные боролись с открытым огнем, там обрушилась кровля. В итоге возгорание удалось ликвидировать. Помогали в этом 52 человека и 17 единиц техники. Проливали конструкции еще полночи.

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