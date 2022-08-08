Владельцы сгоревшего ресторана Shalet в Новосибирске будут его восстанавливать

Хозяева сгоревшего 7 августа ресторана Shalet в Заельцовском парке Новосибирска заявили, что будут его восстанавливать на свои деньги – он не был застрахован. Информацию BFM-Новосибирск предоставил владелец заведения.

Ресторан построили еще в 2013 году, но мэрия пыталась забрать территорию в собственность муниципалитета. В итоге после долгих судебных процессов и многократных обжалований решения суда стороны пришли к тому, что владельцем ресторана стала мэрия Новосибирска. Сотрудник МЧС анонимно рассказал изданию, что на втором этаже был автомат электронной защиты, но перед пожаром его отключили, поэтому и вспыхнула проводка. Однако родственники владельца заведения утверждают, что сначала горела шашлычная на первом этаже из-за замыкания проводки. Внук владельца заведения оценил ущерб в несколько десятков миллионов рублей – ресторан не был застрахован, поэтому придется его деду выделять свои деньги на ремонт.

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