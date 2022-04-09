14-летний подросток ушел рыхлить снег и пропал под Новосибирском

В Новосибирской области в селе Ленинском пропал 14-летний Матвей Галкин, который 8 апреля 2022 года ушел рыхлить снег и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских уточнила, что о пропаже подростка сообщили поздно вечером – он ушел рыхлить снег, чтобы быстрее таял. Спустя некоторое время было замечено, что ребенок пропал без причины.
Автономные экипажи ночью выезжали на место пропажи – осматривали поселок, поселковые забросы, выходы к воде и возможные места нахождения. В настоящее время на месте работают полицейские.
Парень раньше не убегал из дома, проблем с поставкой на учет тоже не имеет.
Приметы подростка: рост 161-162 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. Одет был в черную куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой и черную шапку.
Всех, кто знает о местонахождении мальчика, просьба звонить волонтерам по номеру телефона – 8-800-700-54-52.