Блондинка в возрасте 38 лет пропала в Новосибирске

Женщина была одета в розовый спортивный костюм, белые кроссовки и серую куртку – её ищут уже более недели

В Новосибирске пропала 38-летняя Евгения Убийко – она 30 марта вышла из дома в Дзержинском районе и не вернулась. Об этом сообщили в поисковом отряде «Маяк». Волонтеры уточнили, что женщина жила в доме по улице Геологическая в Новосибирске. В день своего исчезновения она была одета в спортивный розовый костюм, белые кроссовки и серую куртку. Приметы пропавшей – среднее телосложение, волосы русые и прямые, длиной до лопаток, глаза голубые. Если вам известно местонахождение Евгении Убийко, то волонтеры просят позвонить по номеру 112 или в ПСО «Маяк» – 7-951-393-09-11.

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