Полиция подключилась к поискам 14-летнего подростка в Новосибирске

В Новосибирске полиция приступила к поискам пропавшего при странных обстоятельствах 14-летнего Галкина Матвея. Кому известно о местонахождении мальчика, просят связаться с ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным ведомства, школьник ушёл из дома по улице Кирова в селе Ленинское около 17.00 8 апреля 2022 года. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» уточняли, что Матвей пошел рыхлить снег по посёлку, а потом бесследно исчез.
Приметы пропавшего подростка: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. В день исчезновения был одет в спортивную куртку и штаны чёрного цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Галкина Матвея Сергеевича, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8(383)-308-81-81, 8(383)-232-20-38.