Полиция подключилась к поискам 14-летнего подростка в Новосибирске

По данным ведомства, школьник ушёл из дома по улице Кирова в селе Ленинское около 17.00 8 апреля 2022 года. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» уточняли, что Матвей пошел рыхлить снег по посёлку, а потом бесследно исчез.