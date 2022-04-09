Полиция подключилась к поискам 14-летнего подростка в Новосибирске

Полиция подключилась к поискам 14-летнего подростка в Новосибирске
Полиция подключилась к поискам 14-летнего подростка в Новосибирске
Сегодня, 11:56ПроисшествияФото: коллаж МВД НСО/ЛизаАлерт
Школьник ушел рыхлить снег во дворе 8 апреля и не вернулся домой.

В Новосибирске полиция приступила к поискам пропавшего при странных обстоятельствах 14-летнего Галкина Матвея. Кому известно о местонахождении мальчика, просят связаться с ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным ведомства, школьник ушёл из дома по улице Кирова в селе Ленинское около 17.00 8 апреля 2022 года. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» уточняли, что Матвей пошел рыхлить снег по посёлку, а потом бесследно исчез.

Приметы пропавшего подростка: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. В день исчезновения был одет в спортивную куртку и штаны чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Галкина Матвея Сергеевича, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8(383)-308-81-81, 8(383)-232-20-38.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы