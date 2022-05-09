22-летняя девушка упала в воду с моста в Новосибирске

22-летняя девушка упала в воду с моста в Новосибирске
22-летняя девушка упала в воду с моста в Новосибирске
Сегодня, 10:16ПроисшествияФото: Спасатели МАСС
В четыре часа утра молодая девушка упала с Октябрьского моста в Новосибирске, о чем проинформировали в службе МАСС.

В Новосибирске 22-летняя упала с Октябрьского моста. Об этом передают спасатели МАСС в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Видео:Спасатели МАСС

Как рассказали МАССовцы, происшествие случилось ранним утром, 9 мая. В 4:00 часа утра спасателям позвонили очевидцы и сообщили, что молодая девушка находится в воде.

После этого спасатели провели поиск сибирячки. Когда ее нашли, девушку подняли на катер и доставили к берегу реки на Михайловской набережной. Пострадала ли 22-летняя девушка – остается неизвестным.

Напомним, в Новосибирске домашнего лабрадора унесло течением в реке Обь. Хозяин прогуливался с животным возле реки Обь. В один момент лабрадора стало уносить течением, а своими силами мужчина не справился. Спасатели доставали собаку больше часа. Пес по кличке Саймон доплыл до острова Кораблик, где был и перехвачен сотрудниками МАСС.

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