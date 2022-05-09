Трамвай загорелся на остановке в Новосибирске

Трамвай загорелся на остановке в Новосибирске
Трамвай загорелся на остановке в Новосибирске
Сегодня, 23:18ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Инцидент Новосибирск
В Новосибирске на остановке «Почтовая» в Дзержинском районе вспыхнул трамвай, которые перевозил пассажиров по маршруту №14. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Глава пресс-службы ведомства Павел Винаков уточнил, что трамвай загорелся вечером, 9 мая, во время движения, но водителю, кондуктору и пассажирам удалось эвакуироваться из него самостоятельно еще до прибытия пожарных расчетов.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров – это все произошло в 22:22, но открытое пламя удалось потушить за 12 минут.

По словам очевидцев, пострадавших во время пожара нет. Судя по кадрам, салон трамвая выгорел почти полностью - он вряд-ли подлежит восстановлению. При этом движение на трамвайной ветке временно приостановлено в связи с происшествием.

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