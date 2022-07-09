21-летний пьяный новосибирец на каршеринге врезался в остановку (есть погибшие)

В ГИБДД сообщили, что 21-летний водитель арендовал автомобиль «Делимобиля» и поехал в сторону улицы Кропоткина. На улице Ипподромская новосибирец проехал на красный сигнал светофора, после чего врезался в бордюрный камень и влетел в остановку общественного транспорта.
«На остановке находились четыре женщины, одна из которых получила травмы, не совместимые с жизнью. Три женщины доставлены в медицинское учреждение. Водитель имел признаки опьянения», – сообщил и.о. заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, подполковник полиции Виталий Риф.
Сейчас правоохранители устанавливают личности погибшей и пострадавших. В ГИБДД ведут проверку по факту произошедшего. В группе "АСТ-54" сообщается, что водитель каршеринга и его пассажирка не пострадали. Сразу после аварии они вышли и в шоке сели на траву.