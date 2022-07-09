21-летний пьяный новосибирец на каршеринге врезался в остановку (есть погибшие)

В Новосибирске водитель каршеринга насмерть сбил женщину на остановке

В субботу 9 июля на улице Ипподромской произошло смертельное ДТП – молодой водитель каршеринга на скорости врезался в остановку с пассажирами – одна женщина погибла, трое в больнице.

В ГИБДД сообщили, что 21-летний водитель арендовал автомобиль «Делимобиля» и поехал в сторону улицы Кропоткина. На улице Ипподромская новосибирец проехал на красный сигнал светофора, после чего врезался в бордюрный камень и влетел в остановку общественного транспорта. Водитель влетел в остановку с людьми в Новосибирске – есть погибшие «На остановке находились четыре женщины, одна из которых получила травмы, не совместимые с жизнью. Три женщины доставлены в медицинское учреждение. Водитель имел признаки опьянения», – сообщил и.о. заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, подполковник полиции Виталий Риф. Фото: ГИБДД Сейчас правоохранители устанавливают личности погибшей и пострадавших. В ГИБДД ведут проверку по факту произошедшего. В группе "АСТ-54" сообщается, что водитель каршеринга и его пассажирка не пострадали. Сразу после аварии они вышли и в шоке сели на траву.

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