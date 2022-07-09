21-летний пьяный новосибирец на каршеринге врезался в остановку (есть погибшие)

21-летний пьяный новосибирец на каршеринге врезался в остановку (есть погибшие)
21-летний пьяный новосибирец на каршеринге врезался в остановку (есть погибшие)
Вчера, 10:39ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске водитель каршеринга насмерть сбил женщину на остановке

В субботу 9 июля на улице Ипподромской произошло смертельное ДТП – молодой водитель каршеринга на скорости врезался в остановку с пассажирами – одна женщина погибла, трое в больнице.

В ГИБДД сообщили, что 21-летний водитель арендовал автомобиль «Делимобиля» и поехал в сторону улицы Кропоткина. На улице Ипподромская новосибирец проехал на красный сигнал светофора, после чего врезался в бордюрный камень и влетел в остановку общественного транспорта.

«На остановке находились четыре женщины, одна из которых получила травмы, не совместимые с жизнью. Три женщины доставлены в медицинское учреждение. Водитель имел признаки опьянения», – сообщил и.о. заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, подполковник полиции Виталий Риф.

Фото:ГИБДД

Сейчас правоохранители устанавливают личности погибшей и пострадавших. В ГИБДД ведут проверку по факту произошедшего. В группе "АСТ-54" сообщается, что водитель каршеринга и его пассажирка не пострадали. Сразу после аварии они вышли и в шоке сели на траву.

Материалы по теме:
НовосибирскДТПпоследние новостисегодня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы