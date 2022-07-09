Появились фото и видео с места смертельной аварии на остановке в Новосибирске

Появились фото и видео с места смертельной аварии на остановке в Новосибирске
Появились фото и видео с места смертельной аварии на остановке в Новосибирске
Вчера, 11:23ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
Около 8 часов утра в субботу, 9 июля произошло жестокое ДТП на улице Ипподромской, в котором погибла женщина. Молодой водитель на арендованном автомобиле каршеринга врезался в остановку с людьми – остальные пострадавшие в больнице.

По данным ГИБДД, 21-летний пьяный водитель проехал на красный сигнал светофора, врезался в бордюрный камень, и его машину отбросило в остановку, где в ожидании транспорта стояли четыре женщины.

Видео:АСТ-54

Одна из них скончалась на месте, а другие три срочно госпитализированы в больницу.

Фото:ГИБДД

Очевидцы смертельной аварии рассказывают, что на вид погибшей было около 50 лет.

Фото:АСТ-54

После случившегося водитель и его пассажирка вышли из автомобиля и в состоянии шока сели на траву.

Фото:АСТ-54

На месте разбирались сотрудники ГИБДД. Личность погибшей и пострадавших уточняется.

Фото:ГИБДД

В комментариях группы "АСТ-54" новосибирцы рассказали, что видели в момент ДТП:

"3 человека в больнице. Девушка совсем молодая, 2 женщины. Одна женщина погибла не месте. На карше были бухте парень с девкой, не пострадали. Очень страшно. Родным погибшей терпения и сил. Било тяжело видеть, они на месте были, похоже им позвонили";

"У меня под окном произошло, грохот стоял, думала машин 5 столкнулось. Выглянула - парень и девчонка выходили из машины, оба в шоке, сели на траву, никуда не уходили, скорые приехали моментально, буквально 2 минуты. ДПС и пожарная минут через 30";

"Этот автомобиль ехал на красный свет, и чтоб не врезаться в машину которая ехала к красному проспекту,он обрушил её, но потом машину занесло на остановку. И летел он на бешенной скорости".

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