Водитель влетел в остановку с людьми в Новосибирске – есть погибшие

Водитель влетел в остановку с людьми в Новосибирске – есть погибшие
Водитель влетел в остановку с людьми в Новосибирске – есть погибшие
Вчера, 09:25ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi

На Ипподромской в Новосибирске водитель врезался в остановку

В Новосибирске 9 июля в субботу около восьми часов утра на улице Ипподромской произошло ДТП (сообщается о погибших).

По сообщению очевидцев, автомобилист въехал в общественную остановку. Рядом стояла разбитая машина каршеринга, но неизвестно, кто именно врезался и по какой причине произошла авария.

Свидетели передают, что рядом с осколками лежит накрытое тело человека. У места происшествия стоит реанимация и скорая помощь, которая увозила еще одного пострадавшего.

"Труп лежит на Плехановском возле остановки. И там все валяется. Такое чувство, что прям на остановку влетел и сбил. Люди рядом стоят", - рассказал свидетель ДТП в беседе с Atas.info.

На момент публикации новости в ГИБДД информацию еще не прокомментировали. Ждем официального заявления.

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