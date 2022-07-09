Водитель влетел в остановку с людьми в Новосибирске – есть погибшие

По сообщению очевидцев, автомобилист въехал в общественную остановку. Рядом стояла разбитая машина каршеринга, но неизвестно, кто именно врезался и по какой причине произошла авария.
Свидетели передают, что рядом с осколками лежит накрытое тело человека. У места происшествия стоит реанимация и скорая помощь, которая увозила еще одного пострадавшего.
"Труп лежит на Плехановском возле остановки. И там все валяется. Такое чувство, что прям на остановку влетел и сбил. Люди рядом стоят", - рассказал свидетель ДТП в беседе с Atas.info.
На момент публикации новости в ГИБДД информацию еще не прокомментировали. Ждем официального заявления.