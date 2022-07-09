Водителя каршеринга задержали после смертельного ДТП в Новосибирске

Водителя каршеринга задержали после смертельного ДТП в Новосибирске
Водителя каршеринга задержали после смертельного ДТП в Новосибирске
Вчера, 18:20ПроисшествияАлександр КондратьевФото: ГИБДД Новосибирска
В Новосибирске 21-летний молодой человек на каршеринговом автомобиле Volkswagen Polo на большой скорости влетел в автобусную остановку – его задержали. Информацию предоставили в ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в ранее утро на улице Ипподромская – парень за рулем иномарки проехал на красный сигнал светофора и врезался прямо в остановку с людьми. На месте происшествия скончалась 67-летняя женщина, а двоих госпитализировали в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, еще одну не стали ложить в больницу.

Официально подтверждено, что парень находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Теперь ему грозит большой срок в колонии за сбитых пешеходов – вероятнее всего он еще и будет выплачивать миллионные компенсации.

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