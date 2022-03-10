Двух годовалых детей спасли во время пожара в Новосибирской области

Двух годовалых детей спасли во время пожара в Новосибирской области
Двух годовалых детей спасли во время пожара в Новосибирской области
Вчера, 08:01ПроисшествияФото: ГУ МЧС по НСО
Причина пожара пока не установлена.

Пожарные спасли из горящей пятиэтажки в селе Новосибирской области семью с двумя маленькими детьми.

По сообщению ГУ МЧС по региону, 9 марта в селе Криводановка очевидец вызвал пожарных к дому по адресу Микрорайон. В одной из квартир произошло возгорание, и дым стал проникать в подъезд. Спустя шесть минут к дому подъехали восемь пожарных машин. Специалисты нашли очаг возгорания на втором этаже дома.

Восемь жильцов дома смогли сами эвакуироваться, помощь потребовалась семье, которая проживает на четвертом этаже. Специалисты спасли двух маленьких детей (чуть более года) и их родителей.

Медики были приставлены к их соседке, которая была прикована к кровати и находилась на ИВЛ.

Пожарные потушили огонь за полчаса. Площадь, охваченная огнем, составила 30 кв.м. В квартире уничтожены огнем вещи и мебель, между вторым и третьим этажом повреждено остекление.

Пострадавших нет.

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