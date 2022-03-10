Двух годовалых детей спасли во время пожара в Новосибирской области

По сообщению ГУ МЧС по региону, 9 марта в селе Криводановка очевидец вызвал пожарных к дому по адресу Микрорайон. В одной из квартир произошло возгорание, и дым стал проникать в подъезд. Спустя шесть минут к дому подъехали восемь пожарных машин. Специалисты нашли очаг возгорания на втором этаже дома.