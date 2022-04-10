ДТП с двумя автомобилями произошло на Большевистской в Новосибирске

«Разделитель непонятно зачем сделали. Мало того что вечные пробки из-за этого сужения, так ещё и асфальт провалился в середине левого ряда. Чтобы нормально проехать, надо протиснуться между островком и этой дырой. Вот, видимо, и не получилось», - высказались комментаторы.