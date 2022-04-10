ДТП с двумя автомобилями произошло на Большевистской в Новосибирске

ДТП с двумя автомобилями произошло на Большевистской в Новосибирске
ДТП с двумя автомобилями произошло на Большевистской в Новосибирске
Сегодня, 07:29ПроисшествияФото: АСТ-54
В аварии пострадала пассажирка: у нее рассечение брови.

В Новосибирске на перекрестке улиц Большевистской и Днепрогэсовской столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, авария произошла вечером, 9 апреля. Водитель хэтчбека Nissan Pulsar ехал из центра города. Он не справился с управлением и вылетел через разделитель на встречную полосу. Следом машина столкнулась с седаном Kia Rio.

«По счастливой случайности, никто из трёх человек, находившихся в "Пульсаре", включая 7-летнего ребёнка, не пострадал», - написали свидетели аварии.

Пассажирка Kia Rio получила рассечение брови. Врачи скорой оказали ей помощь. В комментариях под постом многие новосибирцы отметили, что участники ДТП «родились в рубашке». Нашлись и те, кто раскритиковал улицу Большевистскую.

«Разделитель непонятно зачем сделали. Мало того что вечные пробки из-за этого сужения, так ещё и асфальт провалился в середине левого ряда. Чтобы нормально проехать, надо протиснуться между островком и этой дырой. Вот, видимо, и не получилось», - высказались комментаторы.

Материалы по теме:
2022НовосибирскДТПпоследние новостипроисшествия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы