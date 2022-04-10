ДТП с двумя автомобилями произошло на Большевистской в Новосибирске

В Новосибирске на перекрестке улиц Большевистской и Днепрогэсовской столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
По словам очевидцев, авария произошла вечером, 9 апреля. Водитель хэтчбека Nissan Pulsar ехал из центра города. Он не справился с управлением и вылетел через разделитель на встречную полосу. Следом машина столкнулась с седаном Kia Rio.
«По счастливой случайности, никто из трёх человек, находившихся в "Пульсаре", включая 7-летнего ребёнка, не пострадал», - написали свидетели аварии.
Пассажирка Kia Rio получила рассечение брови. Врачи скорой оказали ей помощь. В комментариях под постом многие новосибирцы отметили, что участники ДТП «родились в рубашке». Нашлись и те, кто раскритиковал улицу Большевистскую.
«Разделитель непонятно зачем сделали. Мало того что вечные пробки из-за этого сужения, так ещё и асфальт провалился в середине левого ряда. Чтобы нормально проехать, надо протиснуться между островком и этой дырой. Вот, видимо, и не получилось», - высказались комментаторы.