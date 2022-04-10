Двое детей на самокатах попали под колеса авто на дорогах Новосибирской области

Первые ДТП с подростками на самокатах произошли в городах Новосибирске и Бердске, сообщает ГИБДД 10 апреля 2022. В обоих случаях водители автомобилей совершили наезд на детей, пересекавших дорогу на самокатах.

Первое ДТП зафиксировано в Бердске. В 14:20 на перекрестке улиц Ленина и Первомайской водитель Nissan Tiida наехал на мальчика 2009 года рождения. Тот пересекал на самокате проезжую часть по пешеходному переходу. Примерно через три часа, уже в Новосибирске во дворе у дома №252 на улице Титова в Ленинском районе, водитель Volkswagen Polo наехал на 9-летнего мальчика, который пересекал дорогу на самокате, сообщает отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска. Пострадавшим детям оказана медицинская помощь. Обстоятельства ЛТП устанавливают автоинспекторы ГИБДД. Напомним, что на улицах Новосибирска снова появились арендные электросамокаты. В городе за период с мая по сентябрь 2021 года зафиксировали 15 ДТП с участием самокатов. Сообщалось об 1 погибшем и 9 пострадавших в результате этих аварий. Фото: Атас.инфо Глава ГИБДД Александр Бабенков отметил, что самокаты заполонили улицы и предложил эвакуировать транспортные средства за нарушения парковки. Мэр Анатолий Локоть заявил, что существует ряд ограничений для перемещения на электросамокатах. «Есть определенные ограничения для использования самокатов. Есть территории, которые запрещены для использования электросамокатов – парки, скверы, прогулочные зоны, мемориальная часть в Ленинском районе возле Вечного огня. Это просто не уместно», - уточнил Анатолий Локоть.

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