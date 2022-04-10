Женщина на автомобиле «Lada» врезалась в забор и погибла в Новосибирске

Напомним, также на выходных произошло еще одно ДТП с двумя автомобилями на Большевистской. Водитель хэтчбека Nissan Pulsar ехал из центра города. Он не справился с управлением и вылетел через разделитель на встречную полосу. Следом машина столкнулась с седаном Kia Rio.