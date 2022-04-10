Женщина на автомобиле «Lada» врезалась в забор и погибла в Новосибирске

В Новосибирске произошло серьезное ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель. Об этом передают в ГИБДД.
Смертельная авария произошла утром 10 апреля. Женщина 1973 года рождения за рулем автомобиля «Lada Priora» ехала по улице Фабричная со стороны Димитровского моста. Возле дома № 35 она врезалась в забор.
Водитель получила серьезные травмы и погибла. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, также на выходных произошло еще одно ДТП с двумя автомобилями на Большевистской. Водитель хэтчбека Nissan Pulsar ехал из центра города. Он не справился с управлением и вылетел через разделитель на встречную полосу. Следом машина столкнулась с седаном Kia Rio.