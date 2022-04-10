Женщина на автомобиле «Lada» врезалась в забор и погибла в Новосибирске

Женщина на автомобиле «Lada» врезалась в забор и погибла в Новосибирске
Женщина на автомобиле «Lada» врезалась в забор и погибла в Новосибирске
Сегодня, 07:47ПроисшествияФото: ГИБДД Новосибирска
Выясняются все причины произошедшего.

В Новосибирске произошло серьезное ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель. Об этом передают в ГИБДД.

Смертельная авария произошла утром 10 апреля. Женщина 1973 года рождения за рулем автомобиля «Lada Priora» ехала по улице Фабричная со стороны Димитровского моста. Возле дома № 35 она врезалась в забор.

Водитель получила серьезные травмы и погибла. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, также на выходных произошло еще одно ДТП с двумя автомобилями на Большевистской. Водитель хэтчбека Nissan Pulsar ехал из центра города. Он не справился с управлением и вылетел через разделитель на встречную полосу. Следом машина столкнулась с седаном Kia Rio.

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