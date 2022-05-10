13-летний подросток утонул в реке в Новосибирской области

«Сегодня в Каргате на местной речке утонул подросток 13 лет. Пока результата поиска нет. Завтра ждут водолазов», - рассказал местный житель.
Случившееся с 13-летним подростком Atas.info подтвердили в СУ СК России по Новосибирской области. Подробности пока не разглашаются.
«Четверо детей пошли купаться без родителей и один из них упал в реку. Сейчас идет проверка Коченевским межрайонным следственным отделом», - сообщили в ведомстве.
Напомним, 18 апреля в селе Вассино под Новосибирском случайно упала в реку и утонула 12-летняя девочка. Поиски её тела длились несколько дней.