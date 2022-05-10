13-летний подросток утонул в реке в Новосибирской области

13-летний подросток утонул в реке в Новосибирской области
13-летний подросток утонул в реке в Новосибирской области
Сегодня, 11:53ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Школьник в возрасте 13 лет утонул в реке в городе Каргате Новосибирской области 9 мая. Об этом Atas.info сообщил читатель.

«Сегодня в Каргате на местной речке утонул подросток 13 лет. Пока результата поиска нет. Завтра ждут водолазов», - рассказал местный житель.

Случившееся с 13-летним подростком Atas.info подтвердили в СУ СК России по Новосибирской области. Подробности пока не разглашаются.

«Четверо детей пошли купаться без родителей и один из них упал в реку. Сейчас идет проверка Коченевским межрайонным следственным отделом», - сообщили в ведомстве.

Напомним, 18 апреля в селе Вассино под Новосибирском случайно упала в реку и утонула 12-летняя девочка. Поиски её тела длились несколько дней.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы