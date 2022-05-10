Автоугонщик протаранил бочку с квасом в Новосибирске

Автоугонщик протаранил бочку с квасом в Новосибирске
Автоугонщик протаранил бочку с квасом в Новосибирске
Сегодня, 16:42ПроисшествияАлександр КондратьевФото: АСТ-54
В Новосибирске 23-летний пьяный мужчина 10 мая угнал «ВАЗ-2112» у знакомого, но по пути следования врезался в бочку с квасом. Информацию предоставили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчину обнаружили в автомобиле полицейские – он находился возле остановки в Первомайском районе. Как выяснилось, до произошедшего он выпивал с хозяином машины, а когда тот заснул, новосибирец не стал вызывать такси, а угнал автомобиль, но по пути врезался в бочку с квасом.

Мужчину доставили в отдел полиции и составили административный протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. При этом он был без водительских прав. Однако только этим он не ограничился – на него еще и завели уголовное дело за угон без цели хищения.

Пьяному автоугонщику грозит заключение под стражей до 15 суток, но возможен штраф до 30 тысяч рублей. За угон ему тоже положен штраф до 120 тысяч рублей. Получается, что дешевле ему было все-таки ехать на такси.

По словам очевидцев, бочка с квасом сильно не пострадала, поэтому местные жители смогут и дальше ходить туда покупать освежающий напиток.

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ДТПавария
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