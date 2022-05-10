Новосибирец отобрал телефон у 71-летний бабушки в День Победы

Новосибирец отобрал телефон у 71-летний бабушки в День Победы
Новосибирец отобрал телефон у 71-летний бабушки в День Победы
Сегодня, 17:16ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Молодой человек отобрал мобильный телефон у 71-летней пенсионерке 9 мая возле дома на улице Первомайской в Бердске – он уже был судим, но пока его отпустили под подписку о невыезде.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что грабителем оказался 18-летний молодой человек, который сам проживает в Бердске. Он отобрал телефон, а бабушка сразу обратилась в правоохранительные органы, ведь этот телефон стоит 16 тысяч рублей, что для неё конечно же огромная сумма.

Парня задержали по горячим следам, а позже выяснилось, что он еще и был судим ранее за разбойное нападение. Смартфон у него изъяли и вернули пострадавшей, а на подозреваемого в преступлении завели уголовное дело за грабеж.

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