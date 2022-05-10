Пьяного пассажира сняли с рейса из Камчатки в Новосибирске

Житель Камчатского края был в алкогольном опьянении – он разговаривал на матах с бортпроводниками и не переставал нецензурно выражаться даже после сделанных ему замечаний. Сотрудникам не оставалось другого выхода, кроме как вызвать на место приземления полицейских – они так и сделали.
В итоге после приземления самолета в аэропорту Толмачево в Новосибирске полицейские сначала успокоили пьяного пассажира, а после этого увезли его в отделение, где и было сделано освидетельствование, которое выявило у него значительную степень опьянения.
Полиция составила на дебошира протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении законных распоряжений командира авиалайнера. Мужчина отделался относительно хорошо, если бы пришлось сажать самолет в другом аэропорту, то ему бы пришлось заплатить немаленький штраф.