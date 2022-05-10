Пьяного пассажира сняли с рейса из Камчатки в Новосибирске

Житель Камчатского края был в алкогольном опьянении – он разговаривал на матах с бортпроводниками и не переставал нецензурно выражаться даже после сделанных ему замечаний. Сотрудникам не оставалось другого выхода, кроме как вызвать на место приземления полицейских – они так и сделали.