Пьяного пассажира сняли с рейса из Камчатки в Новосибирске

Пьяного пассажира сняли с рейса из Камчатки в Новосибирске
Пьяного пассажира сняли с рейса из Камчатки в Новосибирске
Сегодня, 15:53ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Полицейские сняли пьяного пассажира с рейса Петропавловск-Камчатский – Новосибирск из-за неадекватного поведения. Об этом сообщили в транспортной полиции Новосибирской области.

Житель Камчатского края был в алкогольном опьянении – он разговаривал на матах с бортпроводниками и не переставал нецензурно выражаться даже после сделанных ему замечаний. Сотрудникам не оставалось другого выхода, кроме как вызвать на место приземления полицейских – они так и сделали.

В итоге после приземления самолета в аэропорту Толмачево в Новосибирске полицейские сначала успокоили пьяного пассажира, а после этого увезли его в отделение, где и было сделано освидетельствование, которое выявило у него значительную степень опьянения.

Полиция составила на дебошира протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении законных распоряжений командира авиалайнера. Мужчина отделался относительно хорошо, если бы пришлось сажать самолет в другом аэропорту, то ему бы пришлось заплатить немаленький штраф.

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