Стали известны подробности стрельбы на «Родниках» в Новосибирске

По данным ведомства, сотрудник ОМОН «Сибирь» управления Росгвардии по Новосибирской области Павел Д. был в момент инцидента на прогулке с семьей во дворе дома на улице Курчатова. Он заметил пьяного мужчину, которые несколько раз выстрелил из ружья в воздух.
Сотрудник Росгвардии, который находился на выходном, применил силовой прием и обезвредил вооруженного человека, а затем вызвал полицию.
Нарушителем оказался житель Новосибирска 1968 года рождения. Он объяснил свой поступок тем, что во время совместного распития спиртного с молодыми людьми, между ним и другом человек произошла конфликтная ситуация, в ходе которой последний ударил ему несколько раз по лицу.
Мужчина хотел напугать своего оппонента, поэтому он взял в руки карабин «Сайга» и выстрелил несколько раз в воздух. В дальнейшем его увезли сотрудники полиции в отдел для разбирательства, а также изъяли оружие.