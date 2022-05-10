Стали известны подробности стрельбы на «Родниках» в Новосибирске

Нарушителем оказался житель Новосибирска 1968 года рождения. Он объяснил свой поступок тем, что во время совместного распития спиртного с молодыми людьми, между ним и другом человек произошла конфликтная ситуация, в ходе которой последний ударил ему несколько раз по лицу.