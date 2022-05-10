Стали известны подробности стрельбы на «Родниках» в Новосибирске

Стали известны подробности стрельбы на «Родниках» в Новосибирске
Стали известны подробности стрельбы на «Родниках» в Новосибирске
Сегодня, 18:04ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске мужчина 9 мая устроил стрельбу из охотничьего ружья в жилмассиве «Родники» в Новосибирске. Как выяснилось, обезвредил вооруженного человека сотрудник Росгвардии.

По данным ведомства, сотрудник ОМОН «Сибирь» управления Росгвардии по Новосибирской области Павел Д. был в момент инцидента на прогулке с семьей во дворе дома на улице Курчатова. Он заметил пьяного мужчину, которые несколько раз выстрелил из ружья в воздух.

Сотрудник Росгвардии, который находился на выходном, применил силовой прием и обезвредил вооруженного человека, а затем вызвал полицию.

Нарушителем оказался житель Новосибирска 1968 года рождения. Он объяснил свой поступок тем, что во время совместного распития спиртного с молодыми людьми, между ним и другом человек произошла конфликтная ситуация, в ходе которой последний ударил ему несколько раз по лицу.

Мужчина хотел напугать своего оппонента, поэтому он взял в руки карабин «Сайга» и выстрелил несколько раз в воздух. В дальнейшем его увезли сотрудники полиции в отдел для разбирательства, а также изъяли оружие.

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