Президент новосибирской федерации рукопашного боя госпитализирован с тяжелыми ожогами

Руководитель федерации рукопашного боя Новосибирской области Виталий Русаков получил ожоги 30% тела. Он госпитализирован в областную больницу, тяжесть повреждений врачи оценивают как вторую и третью степень.
Травмы Виталий Русаков получил во время отдыха на пляже "Бумеранг". Он находился рядом с мангалом для приготовления шашлыка, который пытался разжечь его приятель. Внезапно емкость с жидкостью для розжига вспыхнула, пламя перекинулось на одежду Виталия.
Как уточняет издание НГС, инцидент произошел 7 июля.