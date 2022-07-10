Президент новосибирской федерации рукопашного боя госпитализирован с тяжелыми ожогами

Президент новосибирской федерации рукопашного боя госпитализирован с тяжелыми ожогами
Президент новосибирской федерации рукопашного боя госпитализирован с тяжелыми ожогами
10 июля, 16:30ПроисшествияФото: Медиахолдинг1Mi
Виталий Русаков получил 30% ожогов тела, когда вместе с приятелями собирался разжечь мангал. Жизни спортсмена ничего не угрожает

Руководитель федерации рукопашного боя Новосибирской области Виталий Русаков получил ожоги 30% тела. Он госпитализирован в областную больницу, тяжесть повреждений врачи оценивают как вторую и третью степень.

Травмы Виталий Русаков получил во время отдыха на пляже "Бумеранг". Он находился рядом с мангалом для приготовления шашлыка, который пытался разжечь его приятель. Внезапно емкость с жидкостью для розжига вспыхнула, пламя перекинулось на одежду Виталия.

Как уточняет издание НГС, инцидент произошел 7 июля.

Материалы по теме:
Новосибирскожогишашлык
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы