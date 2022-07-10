Пьяные хозяева сожгли дачу в Первомайском районе Новосибирска

В субботу, 9 июля, около половины двенадцатого вечера, загорелся дом в садовом товариществе "Береговое" в Первомайском районе Новосибирска. По слом очевидцев, хозяева выпивали спиртное и курили в доме, а после пошли купаться в бассейн.
Первыми пламя заметили соседи и попытались потушить огонь сами, после к ним подключились пожарные. На то, чтобы полностью справиться с огнем, ушло несколько часов. Все это время, говорят соседи, нетрезвые владельцы дома продолжали плавать в бассейне и наблюдать оттуда за происходящим.