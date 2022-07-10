Пьяные хозяева сожгли дачу в Первомайском районе Новосибирска

Первыми пламя заметили соседи и попытались потушить огонь сами, после к ним подключились пожарные. На то, чтобы полностью справиться с огнем, ушло несколько часов. Все это время, говорят соседи, нетрезвые владельцы дома продолжали плавать в бассейне и наблюдать оттуда за происходящим.